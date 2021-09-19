Тысячи французов выступили против запрета ряда методов охоты на птиц

Тысячи человек вышли на демонстрации во французских городах против запрета традиционных методов охоты на птиц, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что демонстранты хотят защитить свои интересы перед президентскими выборами 2022 года во Франции. Акция организована Национальной федерацией охотников.

Как говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию, на акции вышли двенадцать тысяч человек в Амьене, девять тысяч в Редоне, 13 тысяч в Мон-де-Марсане.

Отмечается, что в акции в Амьене принял участие кандидат на президентских выборах, глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

В августе Госсовет Франции признал незаконными несколько традиционных методов охоты на птиц. Не допускалось использование сетей, силков и клеток для охоты на чибисов, золотистых ржанок, полевых жаворонков и дроздов. Госсовет ссылался на европейскую директиву о птицах от 30 ноября 2009 года, запрещающую методы массового отлова птиц без различия видов.