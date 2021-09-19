Сборная Казахстана по футзалу не выдержала 11 секунд

В Литве продолжается мировое первенство по футзалу, передает zakon.kz.

18-го сентября прошли заключительные матчи в подгруппе "А", в финале которого встретились лидеры данного квартета – команды Казахстана и Венесуэлы. Оба коллектива перед очной встречей не имели поражений, имея в своем активе по два выигрыша, заранее обеспечив себе место в раунде плей-офф.

И надо было определить команду, которая с первого места выйдет в 1/8 финала чемпионата мира. Удача в этом поединке почти была на стороне казахстанской дружины, которая вела в этом противостоянии - 1:0. Автором мяча на пятой минуте стал защитник Дуглас.

Но за 11 секунд до финального свистка сборная Венесуэлы все-таки сумела вырвать ничью - 1:1. Южноамериканцев от поражения спас их лидер Альфредо Видаль.

Стоит отметить также великолепную игру Игиты, вратаря казахстанской команды, его "сейвы" не раз спасали от неминуемого гола.

Сборная Казахстана ждет теперь завершения предварительных игр в других подгруппах, чтоб узнать соперника по 1/8 финала.

Куандык Шынасилов