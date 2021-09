Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в океане

Космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем совершил посадку на воду в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

SpaceX впервые осуществила запуск корабля с полностью гражданским экипажем.

Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Около 19:00 по времени Восточного побережья США (05:00 по Нур-Султану воскресенья) корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19:08 (05:08 по Нур-Султану воскресенья) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw