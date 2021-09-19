Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в океане

Космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем совершил посадку на воду в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

SpaceX впервые осуществила запуск корабля с полностью гражданским экипажем.

Непрофессиональный экипаж, состоящий из двух женщин и двух мужчин, в течение трех дней вел на орбите научную работу, а также несколько раз принял участие в сеансах прямой связи с Землей. Эксперименты касались влияния невесомости на организм человека. Их результаты, по данным SpaceX, "будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов".

Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Около 19:00 по времени Восточного побережья США (05:00 по Нур-Султану воскресенья) корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19:08 (05:08 по Нур-Султану воскресенья) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.