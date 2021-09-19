Чемпионат мира по танго начался в Аргентине

17 сентября в Буэнос-Айресе начался Чемпионат мира по танго, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили организаторы, в соревновании, которое пройдет в форматах онлайн и офлайн, примут участие более 400 пар из 25 стран.

В первый день чемпионата в культурном центре Usina del Arte в Буэнос-Айресе стартовал отборочный тур в категории салонное танго, который завершится в воскресенье. За место в следующем этапе будут бороться не только пары, выступившие на сцене центра, но и танцоры, которые не смогли приехать в Аргентину, границы которой закрыты для иностранцев, и прислали видеозапись своего выступления.

В прошлом году из-за пандемии организаторы провели чемпионат полностью в онлайн-формате. В этом году из-за сохраняющихся в Аргентине ограничений, введенных из-за коронавируса, все представления проходят в не полностью заполненных залах. Кроме того, организаторы сократили с 10 до шести число пар, которые выходят на сцену в каждом раунде. Танцорам разрешено выступать без масок, но зрители должны носить их постоянно.