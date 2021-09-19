Какие регионы Казахстана находятся в ”красной” и ”желтой” зонах

Нур-Султан, Алматы и еще 6 регионов Казахстана находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 сентября 2021 года:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская области.