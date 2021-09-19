В Нур-Султане временно перекрыли участок улицы Ташенова

19 сентября 2021, 15:02
Фото: zakon.kz.

В Нур-Султане в ночь с 18 по 19 сентября временно перекрыли участок улицы Ташенова, сообщает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна по ул. Ташенова, - пишет официальный сайт городского акимата.

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 18 по 19 сентября текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от развязки ул. Бараева до переулка Ташенова.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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