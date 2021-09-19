Дождь с переходом в снег и заморозки ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 20 сентября, сообщает zakon.kz.

В центре, на юге Мангистауской области днем ожидается гроза.

20-22 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20, днем 21 сентября на юго-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточны, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных и северных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В северной половине Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на западе и востоке области ожидаются заморозки три градуса. В Нур-Султане ночью на проворности почвы заморозки три градуса.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег).

На северо-западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь с переходом в снег). На северо-западе, севере, северо-востоке области ожидается туман. Ночью на западе области заморозки два градуса. Ветер северо-западный, на северо-западе, севере, северо-востоке области 15-20 м/с. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Западно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

В Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются заморозки один-три градуса.

В Павлодарской области ночью на юге ожидаются заморозки три градуса. Ветер западный, ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса, днем ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ночью ожидаются заморозки три градуса. Ветер северо-западный, западный, на севере области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.