Великобритании грозит ощутимый дефицит мяса

Производители в Великобритании объявили, что вся страна может остаться без мяса. По сообщению некоторых поставщиков, под угрозой срыва оказался даже традиционный рождественский ужин, передает zakon.kz.

Проблемы с поставками могут возникнуть из-за закрытия двух важных заводов в Великобритании - их пришлось временно остановить из-за нехватки газа. Один из крупнейших британский интернет магазинов бьет тревогу - у него "ограниченный запас" замороженных продуктов из-за национальной нехватки сухого льда, - пишет ren.tv.

На фоне закрытия двух заводов, объявлено о грядущей экстренной встрече ключевых британских и энергетиков - они будут пытаться придумать решение для ситуации с нехваткой газа.

Поставщики мяса советуют энергетикам поторопиться - запасов этого продукта хватит лишь на две недели.