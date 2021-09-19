Завершились игры 21-го чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.
Казахстанские болельщики и специалисты с нетерпением ждали встречи в Таразе, где местный клуб принимал "Тобол" из Костаная. Южане в этом сезоне отобрали немало ценных очков у лидеров первенства, в начале нынешнего сезона таразские футболисты даже занимали высокие позиции в турнирной таблице. Но со временем утеряли свои игровые кондиции и на текущий момент находятся в середине таблицы.
Южноказахстанский "крепкий орешек" в очередной раз удивил футбольную общественность страны, сыграв вничью - 0:0 - с главным претендентом на "золото" этого чемпионата.
Та же участь потери очков могла постигнуть "Кайрат", который на Центральном стадионе Алматы встречался с "Кызыл-Жаром" из Петропавловска. Драгоценные три очка для своей команды заработал нападающий хозяев Артур Шушеначев, на 77-й минуте замкнув угловой удар, - 1:0.
Таким образом, после 21-го тура благодаря ничьей костанайцев во главе турнирной таблицы находится "Астана". У нее 47 очков, далее - "Тобол" (46) и "Кайрат" (40).
Куандык Шынасилов
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