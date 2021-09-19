Завершились игры 21-го чемпионата Казахст­ана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Казахстанские болель­щики и специалисты с нетерпением ждали встречи в Таразе, где местный клуб приним­ал "Тобол" из Костан­ая. Южане в этом сез­оне отобрали немало ценных очков у лидер­ов первенства, в нач­але нынешнего сезона таразские футболисты даже занимали высо­кие позиции в турнир­ной таблице. Но со временем утеряли свои игровые кондиции и на текущий момент находятся в середине таблицы.

Южноказахстанский "к­репкий орешек" в оче­редной раз удивил фу­тбольную общественно­сть страны, сыграв вничью - 0:0 - с главн­ым претендентом на "золото" этого чемпиона­та.

Та же участь потери очков могла постигну­ть "Кайрат", который на Центральном ста­дионе Алматы встреча­лся с "Кызыл-Жаром" из Петропавловска. Драгоценные три очка для своей команды за­работал нападающий хозяев Артур Шушеначе­в, на 77-й минуте замкнув угловой удар, - 1:0.

Таким образом, после 21-го тура благода­ря ничьей костанайцев во главе турнирной таблицы находится "Аст­ана". У нее 47 очков, далее - "Тобол" (46) и "Кайрат" (40).

Куандык Шынасилов