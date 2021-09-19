Плюшевых мишек в образе Меркель выпустят в Германии

Знаменитая фабрика по производству плюшевых игрушек в городе Кобург (федеральная земля Бавария) изготовила уникального медвежонка, прототипом которого стала действующий канцлер Германии Ангела Меркель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Высота фигурки составляет примерно 40 см. Одет медвежонок в яркий красный пиджак и черные брюки. На шее у него красуются бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель, - говорится в сообщении.

Стоимость необычной игрушки довольно высокая - €189 (более 16 тыс. рублей). Всего, как пишет агентство, будет изготовлено 500 экземпляров. Один из них в качестве сувенира будет подарен главе правительства ФРГ. Меркель получит медвежонка под номером 16, что символизирует срок ее пребывания на посту канцлера.

Фабрика в Кобурге создает плюшевые игрушки, посвященные различным известным личностям. В частности, в коллекции присутствуют фигурки, напоминающие образы бывшего президента США Барака Обамы, королевы Великобритании Елизаветы II, а также экс-канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, - отмечает издание.

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, лидирует Социал-демократическая партия Германии, за нее готовы проголосовать 26% избирателей, а за консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 21%. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.