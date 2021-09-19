Гвардейцы в ЗКО помогли выбраться женщинам из авто после ДТП

Бойцы Нацгвардии первыми помогли пострадавшим трем пожилым женщинам в ДТП в Уральске, передает zakon.kz.

В Уральске военнослужащие воинской части 5517 РгК "Батыс" Нацгвардии стали очевидцами ДТП с участием двух гражданских автотранспортных средства марки "ВАЗ 2106" и "Газель", и оперативно оказали первую медицинскую помощь пострадавшим трем пассажирам, - сообщает руководитель пресс-службы РгК "Батыс" подполковник Ерболат Султанов.

Авария произошла 19 сентября около 14:15 на пригородной трассе 2-я Дачная в районе поселка Подстепное.

Старший помощник начальника штаба части капитан Данияр Наурзгалиев, командир роты боевого обеспечения капитан Медет Мухтаров и медик санитарный инструктор ефрейтор Аблай Амангелди стали очевидцами ДТП. На их глазах водитель, управлявший "ВАЗ 2106", врезался сзади в "Газель", стоявший на пешеходном переходе. От удара пассажирку легковушки, сидящую впереди салона, сильно зажало. Самостоятельно выбраться она не могла.

Гвардейцы сообщили о происшествии сотрудникам экстренных служб и бросились на помощь пострадавшим в аварии.

В салоне легкового автомобиля находились три человека. Капитаны Данияр Наурзгалиев и Медет Мухтаров первым делом вытащили зажатую в салоне пожилую женщину. Затем они помогли выбраться через пассажирскую дверь еще двум пожилым женщинам. Пострадавшим оказали необходимую первую медицинскую помощь – они находились в шоковом состояние и истекали кровью из-за множественных резаных ран по всему телу, полученных от разбитых стекол, - говорится в сообщении.

Свой поступок гвардейцы не считают неординарным. По их мнению, каждый человек в таких ситуациях должен оказать помощь пострадавшему.