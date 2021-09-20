Более 2 тыс. человек эвакуированы с канарского острова Пальма из-за вулкана

Более 2 тыс. человек были эвакуированы в связи с извержением вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Среди эвакуированных около 500 туристов.

Отмечается, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

Как уточняется, в соцсетях появляются новые кадры извержения вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того, как на острове заметно усилилась сейсмическая активность. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.