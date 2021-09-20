В США озвучили способ не допустить один миллион смертей от COVID

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи, отвечая на вопрос, допускает ли он, что США достигнут одного миллиона умерших от COVID-19, заявил, что этого не произойдет, если вакцинируется больше американцев, передает zakon.kz.

Я надеюсь, что нет. Я не считаю это (миллион смертей от COVID-19) чем-то неизбежным. У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффективны и безопасны, - приводит РБК слова Фаучи.

По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с начала пандемии в стране выявили более 41,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 670,5 тыс. человек. По меньшей мере одну дозу вакцины получили более 211,4 млн человек, полностью вакцинированы свыше 181,03 млн. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по числу случаев COVID-19 и смертей, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.