"Единая Россия" лидирует после обработки 40% протоколов на выборах в Госдуму

20 сентября 2021, 06:36
Фото: cikrf.ru

Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Государственную думу после обработки 40% протоколов по всем регионам России, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это следует из данных онлайн-табло ЦИК на понедельник, 20 сентября.

Партия показала результат в 45,54% голосов. На втором месте — КПРФ с 21,66% голосов, затем идет ЛДПР — за них проголосовали 8,22%,"Справедливая Россия — за правду" показала результат 7,57%, "Новые люди" получили поддержку 6,14% голосов избирателей.

Остальные партии в настоящее время не проходят 5%-й барьер. К ним относятся, в частности, партия "Яблоко", "Зеленые", Партия пенсионеров и другие.


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