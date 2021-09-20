Автомобилистам дали советы по сохранению сезонной резины

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, как автомобилистам избежать рисков ухудшения качества характеристик покрышек во время сезонного хранения, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает агентство Прайм.

Он отметил, что неверное складирование покрышек в течение того времени, что они не используются, приводит к преждевременной порче, старению и ухудшению качеств, например, потере эластичности, трещинам, деформации.

Электроприборы, например, сварочный аппарат, выделяя озон, состаривают покрышки раньше срока, поэтому хранить их в открытом виде в гараже, где проходят какие-либо ремонтные работы, контрпродуктивно, — добавил Рязанов.

Рязанов подчеркивает, что необходимо учитывать показатели места, где будут храниться шины: влажность не должна превышать 60–80%, а температура должна быть - +25°C. При этом, помещение должно проветриваться, но местность не должна быть открыта.