Врач объяснил различия между КТ и рентгеном

Для диагностики COVID-19 и определения уровня поражения легких медики используют метод компьютерной томографии, более известный как КТ. Специалист объяснил, в чем преимущества этого способа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Андрей Бобков объяснил, что в отличии от рентгенографии КТ сканирует органы послойно, словно "нарезая" тело человека. Это помогает программе сформировать объемное изображение. Именно поэтому врач назвал КТ лучшим способом диагностировать COVID-19.

КТ дает больше диагностических ответов. Если рентген - это 2D изображение, то КТ - это объемное 3D изображение. По всем рекомендациям КТ - метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией, - подчеркнул рентгенолог в интервью радио Sputnik.

Врач добавил, что КТ обладает в десятки раз большей чувствительностью обнаружить COVID-19, чем рентген, который может показать нормальную картину легочной ткани, хотя в ней будут присутствовать изменения. КТ обычно назначают пациентам, если при спокойной рентгенологической ситуации у человека наблюдаются одышка, сильный кашель и падение сатурации.

Медик напомнил, что рентгенографию запрещено проводить при беременности и кормлении грудью, поскольку радиация способна повлиять на плод. При этом наличие металлоконструкций, кардиостимуляторов, различных штифтов в организме не помешает исследованию.

При КТ наличие металлических инородных тел в обследуемой зоне может давать помехи, но для пациента это безопасно. Пациентам с холтером приходить нельзя, просто аппаратура выйдет из строя, - заключил Бобков.