Новые возможности виртуального шопинга

Последние два года навсегда изменили отношение к онлайн-шопингу. Покупки в интернете стали неотъемлемой частью жизни даже тех, кто всегда предпочитал офлайн-магазины.

На первый план вышли безопасность и экономия времени – именно они являются основной причиной, по которой покупатели стали выбирать виртуальный шопинг. Выставочные залы в интернете также стали нормой новой реальности и многие компании не планируют вновь разделять виртуальный и реальный миры после снятия всех ограничений.

В этом году компания LG продемонстрировала люксовую линейку бытовой техники Signature Kitchen Suite и дизайнерскую инновационную LG STUDIO на выставке KBIS 2021. В линейке LG STUDIO представлена современная встраиваемая техника – духовые шкафы, вытяжки, холодильник, микроволновая печь и варочные поверхности.

Все продукты линейки соответствуют высоким стандартам бренда, а их элегантный минималистичный дизайн продуман таким образом, что технику можно интегрировать в любой интерьер. Презентация проходила в виртуальном мире – кухонное пространство LG было создано на современной игровой платформе, и его можно было изучить и протестировать так, будто вы находитесь в реальном выставочном зале. После компания LG открыла демонстрационный зал LG HVAC Virtual Experience, посещая который потенциальные покупатели могут с помощью удобного интерфейса ознакомиться с новейшими технологиями для улучшения качества воздуха в помещениях.

Кроме того, компания LG стала партнером Animal Crossing: New Horizons. Для демонстрации более молодой аудитории линейки телевизоров OLED 2021 года был создан OLED ISLAND, который позволил посетителям окунуться в виртуальную жизнь и детально познакомиться с телевизором LG OLED с помощью специальных OLED-зон. Игроки приняли участие в поисках сокровищ – телевизоров OLED.

Новейшие технологии позволяют детально рассмотреть фото продукта и протестировать его онлайн в режиме реального времени. Сегодня можно дистанционно и практически безошибочно оценить качество товара, что выводит виртуальный шопинг на один уровень с реальным. Более того – ставит под вопрос дальнейшую актуальность существования офлайн-магазинов.

Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.