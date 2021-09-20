В президентской гонке в Узбекистане впервые участвует женщина

До выборов президента в Узбекистане остается месяц. Впервые за годы независимости страны в президентской гонке будет участвовать женщина, передает zakon.kz.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 14 сентября утвердила регистрацию женщины-кандидата на предстоящих выборах президента - Максуды Варисовой от Народно-демократической партии Узбекистана. Уже вручены кандидатские удостоверения представителям пяти официально зарегистрированных в республике партий.

Максуда Варисова - опытный врач. В течение многих лет она работала в системе здравоохранения, в органах государственного и общественного управления. В настоящее время является заместителем председателя комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) по вопросам охраны здоровья граждан. Ее главным конкурентом на выборах стал действующий глава государства Шавкат Мирзиеев.

Как пишет Gazeta.uz, Максуда Варисова заявила, что ее выбрали кандидатом, потому что она "обычная мать, обычная женщина, знающая о проблемах народа изнутри".

По моему мнению, меня выбрали потому, что я обычная мать, представляющая народ, обычная женщина, что я изнутри знаю о проблемах, которые сегодня мучают наш народ, - подчеркнула депутат.

Ожидается, что наблюдать за процессом голосования будут представители 50 стран и десятков международных организаций.