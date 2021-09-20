Преступную группу организовали 11 сотрудников инспекции транспортного контроля в ВКО

Пресечена деятельность преступной группы в количестве 11 сотрудников инспекции транспортного контроля, сообщает zakon.kz.

Преступная схема была организована руководителем одного из отделов инспекции.

Указанные должностные лица получали взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за общее покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе. Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передавались водителями грузового транспорта сотрудникам инспекции при рукопожатии. Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тыс. тенге. Всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств, - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

В отношении четырех лиц судом избрана мера пресечения - "арест", остальные должностные лица полностью признали вину и активно сотрудничают со следствием.