Число пожилых людей достигло рекордных показателей в Японии

В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей - 36,4 млн человек, передает zakon.kz.

Число пожилых людей старше 65 лет в Японии впервые достигло 36,4 млн человек - это рекордные 29,1% всего населения. (...) По доле пожилых Япония занимает первое место в мире, - говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на статданные, обнародованные министерством общенациональных дел Японии ко Дню почитания старости.

За год, согласно статистике, численность пожилого населения возросла на 220 тыс. человек.

Среди мужского населения страны пожилые занимают 26%. Доля пожилых среди женщин Японии уверенно приближается к одной трети - 32%. Максимальным стало и число работающих пенсионеров - более 9 млн, это самый высокий показатель на фоне ежегодного роста этой категории на протяжении 17 лет. Среди пенсионеров 25,1% продолжает работать - это также самый высокий показатель за последние девять лет.

День почитания старости отмечается в Японии каждый третий понедельник сентября и является выходным.