Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин сделает важное заявление на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает zakon.kz.

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 сентября по видеосвязи примет участие в общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и выступит с важной речью. официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В этом году сессия возобновила работу в очном формате. Темой станут ряд глобальных вопросов: преодоление пандемии COVID-19, защита прав человека и искоренение бедности. С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня, куда, как ожидается, прибудут руководители 83 государств, 43 главы правительств, а также министры иностранных дел 23 стран.