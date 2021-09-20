Какие продукты для приготовления плова скрыты в его названии

Последний выпуск программы "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия был посвящен блюду, которое с давних времен готовили на большие праздники, в честь рождения ребенка и даже на похороны, передает zakon.kz.

Плов не является традиционным казахским блюдом, но это не помешало ему войти в гастрономию Казахстана.

Это блюдо объединяло семью, род, когда все собирались за большим дастарханом, - объяснила этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Плов может стать лекарством для ослабленного организма. Он содержит животные и растительные продукты, белки, жиры, углеводы и витамины.

Но для людей, у которых, например, есть лишний вес, плов вряд ли может быть лекарством, - дополнила диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

Все семь ингредиентов для приготовления плова (на тюркском языке "палов ош") зашифрованы в самом названии. Первая буква "П" (пиёз) - лук, "А" (аёз) - морковь, "Л" (лахм) - мясо, "О" (олио) - жир, "В" (вет) обозначает соль, буква "О" (об) - вода, буква "Ш" (шалы) значит рис.

Жир входит в состав клеточных мембран, животный жир необходим для синтеза половых гормонов, для нормального состояния кожи, волос, – пояснила диетолог.

Плов довольно сложен в приготовлении, о чем говорят даже повара. Чтобы получился именно плов, а не каша, нужен правильный рис.

По-моему, наши казахстанские ученые разработали рис, который наиболее приемлем для плова. Чтобы он оставался целым, не разваривался, - говорит руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

Плов принято есть с краев - от себя к центру и съедать до последней рисинки.

Смотрите "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия каждое воскресенье, в 14:00, чтобы узнать больше о гастрономических тайнах Казахстана.