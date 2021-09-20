Руководство предприятия Минсельхоза подозревают в получении крупной взятки

В отношении руководства РГП на ПХВ "Фитосанитария" Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан расследуется уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере, сообщает zakon.kz.

Указанное лицо подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя компаний-поставщиков за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов приема-передачи товаров, поставляемых в 11 территориальных филиалов РГП на ПХВ "Фитосанитария", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

По информации ведомства, все задержанные лица сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.