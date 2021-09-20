Вслед за Путиным - россияне обеспокоены здоровьем Медведева

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак надеется, что председатель партии Дмитрий Медведев скоро поправится. У него сейчас наблюдается сильный кашель, передает zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, Турчак также раскрыл подробности о болезни Медведева. На вопрос о том, не коронавирусом ли заразился председатель "Единой России", Турчак подчеркнул, что у Медведева "просто сильный кашель".
Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится, – отметил он.
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Ранее стало известно, что Медведев не приехал в штаб партии после окончания голосования из-за плохого самочувствия.
Однако он просил "всем вам передать огромные слова благодарности", – подчеркнул Турчак.
Замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заявил об убедительной победе партии на выборах в России. Фракция лидирует как по спискам, так и по одномандатным округам. По мнению Ревенко, выборы в Госдуму прошли "в честной и конкурентной борьбе".
При этом глава "Единой России" Неверов сообщил, что состав думской фракции по итогам выборов изменится примерно наполовину.
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