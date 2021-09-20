Шукеев: У клуба "Мактаарал" есть все шансы

Умирзак Шукеев встретился с тренерами и игроками футбольной команды "Мактаарал".

У футбольного клуба "Мактаарал" есть все шансы выйти в премьер-лигу ,- сказал глава региона, пожелав игрокам удачи и наставления на победу.

В Туркестанской области развитию футбола уделяется особое внимание. Футбольный клуб "Мактаарал", выступающий в первой лиге, добивается хороших результатов.

Спортсмены провели учебно-тренировочный сбор в три этапа перед первенством РК среди клубов Первой лиги. Команда провела несколько товарищеских матчей с опытными командами. Ровно 10 лет назад основной футбольный клуб смог показать отличную, интересную игру и стать опасным соперником передовым клубам страны.

В настоящее время футбольный клуб "Мактаарал" занимает 1-е место в турнирной таблице Первенства РК. Кубок РК OLIMPBET 2021 года занял 3-е место по итогам группового этапа в отборочных этапах. На встрече, прошедшей на стадионе "Алпамыс батыр" в поселке Атакент, выступили юные спортсмены детско-юношеской спортивной школы.

В ходе рабочей поездки в Мактааральский и Жетысайский районы аким области Умирзак Шукеев ознакомился с работой вновь созданного "спортивного клуба Жетысай". Клуб включает в себя футбол, волейбол, баскетбол, виды спорта для людей с ограниченными возможностями, тогызкумалак, шахматы, шашки и гандбол. Там занимаются 42 гражданина района, более 600 детей и подростков, в общей сложности 670 спортсменов.

Аким области пожелал юным спортсменам сил и энергии, а также пожелал дальнейших победных дней.