Авторы проекта о путешествиях отправились в Семей

Запущен документальный проект "Неизведанный Казахстан", передает zakon.kz.

Как рассказал в Facebook один из создателей "Неизведанного Казахстана" Рафаэль Гасанов, первой намеченной целью команды стал Семей.

Мы ранним утром прибыли на восток страны, где нас встретили местные СМИ. Приятно, что проект заинтересовал журналистов и не только. А нам, в свою очередь, будет, что снять и показать зрителям. К слову, на востоке, помимо значимых культурных объектов, есть и удивительная природа, - написал он в своем профиле.

Гасанов также отметил, что большинство людей при упоминании этой местности представляют голую степь, но на самом деле здесь очень красиво и есть на то посмотреть.

Команда уже настроена на работу, мы в предвкушении начала масштабных съемок. Мы выбрали несколько локаций, всех секретов сейчас не буду раскрывать, а все это вы уже совсем скоро увидите в нашем документальном фильме. Творческая команда славно потрудилась, чтобы казахстанцы посмотрели на казахстанскую природу и выдающиеся места, а еще на знаковые и давно знакомые достопримечательности. И конечно герои - они тоже есть в нашем фильме - внесли свой вклад в истории и рассказали то, что я еще никогда не слышал и не видел. В общем, ждите, будет увлекательно, - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится свой проект о путешествиях. Благую инициативу приурочили к 30-летию независимости. "Неизведанный Казахстан" будет представлять собой серию документальных фильмов о природе и культуре страны. Планировалось 20 стандартных серий хронометражем по 20 минут и одна "фестивальная" - 40 минут.