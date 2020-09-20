Обновленный Kia Cerato: привлекателен со всех сторон

На авторынок Казахстана выходит обновленный Kia Cerato. Рестайлинг принес удачному седану С-класса еще более привлекательный дизайн и улучшенное оснащение. К тому же, новинка предлагает одно из лучших на рынке соотношений цены и оборудования среди одноклассников.

С рестайлингом третье поколение Kia Cerato получило новый фирменный логотип, более современный и стильный дизайн передней и задней частей кузова, а также более богатое оснащение. Так, система мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию.

Кроме того, обновленный Cerato предлагает передовые технологии безопасности. Комплекс ассистентов водителя Drive Wise включает системы предотвращения фронтального столкновения и выезда из полосы движения, а также контроля слепых зон.

Пару двигателю 1.6 (128 л.с., 155 Нм) вновь составил востребованный 2.0-литровый мотор (150 л.с., 192 Нм). Первый агрегат сочетается с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач, второй – исключительно с "автоматом".

В базовую комплектацию Kia Cerato входят камера заднего вида, кондиционер, аудиосистема с радио и 6 динамиками, AUX и USB, Bluetooth, датчик света, мультифункциональный руль, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, подогрев передних сидений, боковые зеркала с электроприводом и подогревом. Диапазон цен на Cerato - от 7,99 до 11,19 млн тенге, версия с двигателем 2.0 стоит от 9,19 млн тенге.

Подробная информация об обновленном Cerato, комплектации, цены и контакты официальных дилеров Kia в Казахстане доступны на сайте www.kia.com.kz.

Информационная линия Kia в РК: 555 (звонок бесплатный).