Кто вошел в Общественный совет по противодействию коррупции

20 сентября 2021, 13:30
Фото: Агентство по противодействию коррупции

Сформирован Общественный совет Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает zakon.kz.

В его состав вошли:

Председателем общественного совета стал председатель правления АО "Республиканская газета "Egemen Qazaqstan" Дархан Кыдырали.

Представители общественности будут активно вовлекаться во все процессы, происходящие в деятельности агентства. В их числе проведение антикоррупционных анализов и мониторингов, реализация различных проектов, работа Antikor-центров.


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