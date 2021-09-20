Когда завершат реконструкцию аэропорта Уральска

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область. В рамках поездки он провел совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития региона, а также проинспектировал реализацию проектов транспортной, жилищной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, АПК, сообщает zakon.kz.

О разработке Комплексного плана социально-экономического развития ЗКО на 2021-2025 годы, социально-экономической ситуации, инфраструктурном строительстве, вопросе электро- и газоснабжения, а также инвестиционных проектах доложили заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким области Гали Искалиев, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики - Магзум Мирзагалиев, вице-министры национальной экономики Алишер Абдыкадыров, финансов - Марат Султангазиев, - говорится в сообщении primeminister.kz.

В рамках комплексного социально-экономического развития ЗКО в течение пяти лет планируется реализация 141 мероприятия по развитию обрабатывающей промышленности, АПК, социальной сферы, жилищной, транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению гражданской защиты и охраны окружающей среды. Запланировано привлечение 2,4 трлн тенге инвестиций, из них 80% - частный капитал.

Исполнение Комплексного плана позволит к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности с 205 до 300 млрд тенге в год, долю МСБ - с 32,7% до 37,8%.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию Западно-Казахстанской области. Регион обладает высоким потенциалом промышленного развития. Реализация мероприятий разрабатываемого Комплексного плана социально-экономического развития придаст серьезный импульс привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения. Аскар Мамин

Премьер-министр поручил в течение двух недель внести проект Комплексного плана на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, после чего вопрос будет обсужден на заседании правительства.

Также Мамин провел отдельное совещание по вопросам развития нефтегазовой и химической промышленности в ЗКО с участием отечественных и иностранных инвесторов - KPO b.v., Shell, Agip Karachaganak b.v, SRPM Resources Ltd., Nostrum Oil&Gas, ABS-Munai и др. Рассмотрены состояние и перспективы реализации новых инвестпроектов в указанных отраслях экономики - увеличение объемов добычи нефти и газа, а также их переработки, строительство НПЗ, комбината по производству калийных удобрений. Особое внимание уделено своевременной реализации инвестпроектов на месторождении Карачаганак, а также обеспечению газом внутреннего рынка.

В рамках рабочей поездки премьер-министр ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Уральска. Реализация проекта позволит увеличить пассажирооборот в два раза - с 200 тыс. до 400 тыс. пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года.

Главе правительства доложили о реализации проектов реконструкции и модернизации автодорог в ЗКО, развитии инженерно-коммуникационной и энергетической инфраструктуры региона.

Премьер-министр посетил предприятия "Батыс су арнасы" и ТОО "Жайық ет", а также с. Тукпай Теректинского района, где ознакомился с ходом строительства жилищной инфраструктуры в рамках программы "Нұрлы жер", развитием АПК региона.

За восемь месяцев объем строительных работ в Западно-Казахстанской области увеличился на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 88,5 млрд тенге. Введено в эксплуатацию 302 тыс. кв. м жилья (+2,7%). Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 0,7% и составил 120,9 млрд тенге.

Вместе с тем объем инвестиций в основной капитал снизился на 29,2% до 214,2 млрд тенге, объем промышленного производства на 6,8% и составил 1,77 трлн тенге. Объем производства горнодобывающей промышленности уменьшился на 6,9%, обрабатывающей промышленности - на 12,8%. В то же время производство продукции химической промышленности выросло в 1,5 раза, готовых металлических изделий - на 11,8%.