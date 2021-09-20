В Польше задержан россиянин по запросу Казахстана

Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев задержан в Польше, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, он является гражданином России, а его выдачи требует Казахстан.

По нашим данным, Дмитрий В. (фамилия подозреваемого не называется по польским законам – ред.) является гражданином России, - рассказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы.

По его словам, Васильев "был задержан на территории Польши в рамках процедуры Интерпола".

Собеседник агентства отметил, что "запрос направил Казахстан".

В настоящее время польская сторона изучает данный вопрос, но решение еще не принято. В отношении него применена мера пресечения в виде временного ареста, - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Васильев являлся руководителем биржи WEX, на которой происходила торговля биткоинами и другими криптовалютами.

Он подозревается в причастности к исчезновению денег, принадлежащих инвесторам из Европейского союза и стран других регионов мира в размере 450 миллионов долларов.