Гандбол: казахстанские спортсменки вышли в полуфинал чемпионата Азии

20 сентября 2021, 16:00
Фото: instagram / kazakhstan_handball

В Иордании продолжается 18-ый Чемпионат Азии по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

На данный момент командам осталось провести заключительные матчи в подгруппах, сообщает asianhandball.org. Сборная Казахстана, выступающая в группе "А", из четырех своих запланированных игр сыграла три, и все выиграла.

19-го сентября была обыграна команда Узбекистана – 31:18. Эта победа позволила гандболисткам Казахстана досрочно выйти в полуфинал азиатского первенства.

Но еще не определено, с какого места в турнирной таблице выйдут казахстанские спортсменки. Лидерство в подгруппе они делят с кореянками. Как раз эти команды встретятся в заключительном туре 21-го сентября, чтобы выяснять, кто из них лучший. Победитель этого матча встретится с коллективом, который займет второе место в подгруппе "В".

Куандык Шынасилов


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