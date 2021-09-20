В Актобе в результате ДТП погиб младенец, сообщает zakon.kz.

19 сентября водитель LADA Priora, двигаясь по пр. Нокина, при перестроении не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомашиной Daimler Chrysler 1117. От столкновения автомашина LADA, изменив направление движения, допустила столкновение с автомашиной "ГАЗель", которая от удара, изменив направление движения, допустила столкновение с автомашиной "Ваз 2115", - сообщили в ДП области.

В результате ДТП пассажир автомашины LADA Priora, младенец 2021 г.р., госпитализирован в ОДКБ Актобе, где, не приходя в сознание, скончался. Вторая пассажирка - 23-летняя девушка - госпитализирована в БСМП.

По факту ДТП проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".