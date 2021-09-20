Новая информационная служба по автоматизации процессов на госслужбе появится в РК

Агентство по делам госслужбы подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся дополнения в постановление от 10 декабря 2020 года "О реализации закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", сообщает zakon.kz.

В частности, планируется дополнить документ строкой "Развитие и модернизация интегрированной информационной системы "Е-қызмет".

Данный проект направлен на дальнейшее совершенствование информационной системы, что обеспечит автоматизацию кадровых процессов государственной службы с помощью гибкого инструмента моделирования и настройки бизнес-процессов с использованием формальных нотаций, программного обеспечения моделирования, мониторинга и анализа бизнес-процессов, - говорится в пояснении.

Как отмечается, принятие проекта потребует финансовых затрат в размере 395 716 тысяч тенге.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.