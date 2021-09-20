Судья предупредила казахстанцев об опасностях быстрого обогащения

Для сохранения своих кровных, не торопитесь вносить их в сомнительные финансовые организации, не ведитесь на уговоры мошенников, особенно, если вам обещают высокий доход и просят привести клиентов. Сегодня обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто завлекает новых клиентов в финпирамиду. Об этом и другом рассказала судья Казыбекбийского районного суда г. Караганды Шынар Ргебек, сообщает zakon.kz.

"Бесплатный сыр только в мышеловке" - приходит на ум пословица, когда в ….надцатый раз читаешь в новостях о том, что накрыли очередную финансовую пирамиду, например "Антарес", "Финико" и другие. Удивляет, что печальная судьба подобных финансовых пирамид, того же общеизвестного "МММ" не привела граждан к благоразумию, а, напротив, такие случаи выявляются все чаще и чаще.

Говоря об этом, судья напомнила, что статья 217 Уголовного кодекса РК за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью…

Кроме того, в настоящее время обсуждается вопрос об уголовной ответственности лиц, привлекающих новых клиентов в пирамиду.

- Приведу пример из практики нашего суда, содержащий все признаки финансовой пирамиды, - рассказывает Шынар Ргебек. - К 6 годам 6 месяцам лишения свободы был осужден гражданин П., который, имея навыки, приобретенные в психологии, а также являясь дипломированным специалистом в области экономики, учета и аудита, сетевого маркетинга, воспользовался низкой экономической грамотностью населения и распространил ложные сведения о якобы существующей группе компаний под названием "Atlantic Plus".

Размах его деятельности был велик: якобы представляемая им организация специализируется на строительстве недвижимости, занимается обучением граждан за счет "компании" за рубежом и реинвестированием дивидендов. Он объявлял различные "промоушены", проводил презентации, где освещалась возможность обучения финансовой грамотности, получения значительных дивидендов и карьерного роста, участия в автомобильной и жилищной программах, а также инвестирования в бизнес до миллиона долларов США участникам, прошедшим вымышленные этапы программ.

Для придания значимости компании были арендованы большие конференц-залы и концертные залы в Караганде и Алматы с доставкой людей, где гражданин П. лично, а также участники первой очереди проводили такие презентации "компании", как поездки в Москву, Санкт-Петербург, в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Помимо этого, отметила судья, данный гражданин создал чаты в Watsapp и других популярных приложениях, где переписывался с участниками от имени вымышленных руководителей "компании", основал и запустил интернет-сайт, где отражались участники "компании" и якобы начисленные им дивиденды, заключал поддельные договоры, присваивая им выдуманные ID-номера. Естественно, он обещал гражданам высокую гарантированную доходность от вложений, быстрое обогащение, ежемесячную прибыль и другие "блага".

- Цель была одна – как можно больше привлечь участников инвестиционной пирамиды и деньги для обогащения тех, кто пришел сюда в числе первых, - говорит Шынар Ргебек. - Средств изыскивались за счет вновь привлекаемых участников.

Но, как и следовало ожидать, в один прекрасный день мыльный пузырь лопнул, а потерпевшие оказались у разбитого корыта. В общей сложности, пострадавших по данному делу было 469 человек, в пользу которых взыскан многомиллионный ущерб с осужденного. Но когда он его возместит, вопрос риторический….

А ведь мошенники находят все более изощренные "условия" вклада ваших денег, принимаемые меры заставляют организаторов финансовых пирамид как можно тщательнее скрывать свою незаконную деятельность.

Основное их пристанище сегодня – социальные сети. "В этой связи, хотелось бы информировать население об опасностях такого быстрого "обогащения", - предупреждает судья. - Для сохранения своих сбережений, не торопитесь вносить деньги в сомнительные финансовые организации, не ведитесь на уговоры мошенников, особенно, если вам обещают высокий доход, просят привести клиентов и так далее.

Даже если из вашего окружения кто и сорвал куш, это не повод повторить его "подвиг", считает она.

Сегодня на финансовых пирамидах заработать нельзя. Поверьте, даже очень осторожные люди бывают вовлечены в сомнительные проекты. А наши любимые выражения типа "Бас аман болсын" и прочее оставляют мошенников безнаказанными длительное время, давая им возможность действовать еще более уверенно. А ведь некоторые доверчивые граждане, желающие "заработать", отдают мошенникам не только последние сбережения, но даже продают единственное жилье или лезут в кредит.

Судья Шынар Ргебек напомнила, что согласно статье 6 Закона "О банках и банковской деятельности", банковские операции, осуществленные без лицензии уполномоченного органа или Национального банка, являются недействительными...

- Поэтому, если вы сторонник получения пассивного дохода, рекомендуем обратиться сначала к юристу за консультацией, - настоятельно советует судья. - Или, как минимум, попросите у финансовой организации лицензию финансового регулятора в лице Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Перепроверить информацию можно на сайте Агентства finreg.kz, где также есть раздел для потребителей финансовых услуг.

Насторожитесь, если вам обещают высокую гарантированную доходность, не поддавайтесь лжерекламам, формирующим образ успешной компании и обращайте внимание на то, как компания принимает деньги. Если используются интернет-платежи и переводы без расчетных счетов в банках, лучше воздержитесь от такого платежа. Есть случаи, когда вкладчики, которых "озарило", просят вернуть деньги, а им говорят, что "деньги уже в системе, их вернуть нельзя" и т.д. и т.п.

При всех вышеуказанных признаках, необходимо проявить осознанность и обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь эту незаконную деятельность, иметь возможность вернуть свои средства, а также избежать нанесения ущерба других лицам.