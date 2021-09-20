В пяти областях Казахстана 21 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ночью на юго-западе области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса.