Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Рафаэля Ниязбека

20 сентября 2021, 21:21
Фото: facebook/Берик Уали

Глава государства выразил соболезнования родным и близким писателя Рафаэля Ниязбека, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в facebook.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, заслуженного деятеля Казахстана Рафаэля Ниязбека.

Рафаэль Ниязбек долгие годы плодотворно работал в издательстве "Жазушы". Он внес огромный вклад в обогащение духовной и культурной жизни страны, добился значительных успехов в творческой деятельности. Его произведения получили высокую оценку читателей и были удостоены ряда литературных наград, – говорится в телеграмме.

читайте также: Скончался казахский поэт Рафаэль Ниязбек


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?