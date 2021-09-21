Безработные и пьяные: Лжетеррористы наносят государству ущерб в два млн тенге в год

Социальный портрет лжетеррориста составили в МВД Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Как правило, подобные преступления совершают безработные и пьяные жители, говорят полицейские. Средний возраст горе-шутников вовсе не школьный. Он составляет от 39 до 49 лет. В способах передачи угроз, хулиганы оригинальностью не блещут. Почти 85% это звонки с городских или мобильных телефонов.

Мотивы совершения преступления тоже могут быть различными. Это месть, хулиганство, желание парализовать работу предприятий или учреждений, сорвать в учебных заведениях, желание проверить качество работы правоохранительных органов. зам. начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев

В начале сентября неизвестный два дня подряд "минировал" сразу шесть актюбинских школ. Злоумышленника ищут, за эту шутку он может угодить за решетку на пять лет. По данным МВД, лжетеррористы наносят государству ущерб в два миллиона тенге в год.