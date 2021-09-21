Ученые протянули интернет между двумя городами посредством лазерного луча

Лаборатория X Alphabet провела в Африке успешные испытания своей технологии передачи данных с помощью лазера через небольшие наземные передатчики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тechcult.ru.

Такая лазерно-оптическая связь сможет соединить населенные пункты, к которым нельзя провести подземные линии волоконно-оптических кабелей, а радио- и спутниковый Интернет неустойчивы, либо дороги.

В испытании участвовали города Браззавиль (Республика Конго) и Киншаса (Демократическая Республика Конго). И хотя кратчайшее расстояние между ними – 4800 метров, длина существующего оптоволоконного кабеля составляет более 400 километров, так как для его прокладки потребовалось обойти русло реки Конго. По этой причине стоимость доступа к интернету в столице ДРК намного выше, чем в соседней стране.

За три недели эксперимента с помощью лазерного луча передали около 700 терабайт данных со средней скоростью 20 Гбит/с и надежностью 99,9 %. Разумеется, трансляция оптического луча по воздуху не имеет абсолютной надежности из-за помех в виде птиц, тумана и дождя, но эксперимент доказал возможность организации устойчивой связи.

Луч лазера невозможно увидеть невооруженным глазом, но он может попасть в приемник размером всего 5 см с расстояния до 10 километров. Приемное устройство синхронизируется, автоматически подстраивая зеркало в случае колебаний луча.

И хотя не во всех регионах планеты погода позволяет организовать беспроводную оптическую связь, в большей части мира возможна передача информации с надежностью не менее 90 процентов.