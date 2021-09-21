Почему курильщики реже заражаются коронавирусом - исследование

Японские ученые из Университета Хиросимы проанализировали, как именно табачный дым влияет на вероятность заболеть коронавирусом, передает zakon.kz.

Среди курящих людей количество заразившихся COVID действительно меньше, чем среди некурящих. С другой стороны, если уж курильщик заболевает, то коронавирус у него протекает значительно тяжелее, - сообщает ren.tv.

Оказалось, что табачный дым содержит полициклические ароматические углеводороды. С одной стороны, они токсичны и канцерогенны, с другой - подавляют образование рецепторов АСЕ-2 у коронавирусов. А это "входные ворота" в организм человека.

Таким образом, курильщики реже заражаются коронавирусом. Но уж если заболели, то шанс получить тяжелую форму у них значительно выше.

Ученые выявили вещества, которые блокируют образование рецепторов и создали из них экстракт табачного дыма, который может оказаться полезным при лечении коронавируса.