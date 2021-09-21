Мажилис и Сенат утвердили полномочного представителя парламента Казахстана в МПА СНГ

Бюро Мажилиса и Сената на своих заседаниях утвердило кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ, сообщает zakon.kz.

Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы. Работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 года - уполномоченный по этике МИД РК.

Каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает на постоянной основе.





