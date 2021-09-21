В Палате судоисполнителей прокомментировали инцидент со стрельбой в Алматы

В Республиканской палате частных судебных исполнителей прокомментировали инцидент в микрорайоне Акбулак в Алматы, во время которого мужчина открыл стрельбу по полицейским и судебным исполнителям, когда его пришли выселять из дома, сообщает zakon.kz.

Отмечаем, что указанное исполнительное производство о выселении является спором двух частных лиц. Купивший жилой дом на электронных торгах и за которым зарегистрировано право собственности, обратился в суд о выселении прежних владельцев жилья. 10 июня 2020 года данное требование судом было удовлетворено. Должник с прошлого года неоднократно был уведомлен о необходимости исполнения решения суда. При исполнении решения суда о выселении произошла трагедия, убиты пять человек, - говорится в сообщении.

В связи с чем Республиканская палата частных судебных исполнителей выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших при исполнении служебного долга

У погибших остались семьи и несовершеннолетние дети. Со стороны профессионального сообщества частных судебных исполнителей семьям погибших будет оказана всемерная поддержка и необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего расследуются правоохранительными органами, - отметили в палате.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек. По данному факту начато расследование по статье "Убийство в отношении двух и более лиц". За это преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Подозреваемый был задержан с участием бойцов специального назначения.