Астанчанка вывозила украденный парфюм в детской коляске 

В Нур-Султане задержана женщина, подозреваемая в краже парфюма и товаров для дома, передает zakon.kz.

Полицейские установили, что женщина раз в две-три недели заходила в магазин "Диона" по улице Рыскулбекова и совершала кражи различных товаров для личного пользования.

Один из таких моментов попал в объектив камер видеонаблюдения магазина, где женщина похищенное пронесла в детской коляске. На ее счету три эпизода кражи. Сумма ущерба составила более 30 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ДП города.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана, она призналась в своей вине.

Начато досудебное расследование по статье "Кража".