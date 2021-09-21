Велоспорт: казахстанец Евгений Федоров вошел в топ-20 мирового первенства

На дорогах Бельгии продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе, передает zakon.kz.

Во второй день соревнований на старт вышли велосипедисты, чей возраст не превышал 23-х лет и женщины категории "Элита". Казахстан был представлен только в одной дисциплине: в индивидуальной гонке на время у андеров (спортсмены до 23-х лет).

Лучшим из представителей Казахстана стал Евгений Федоров, чемпион республики 2021 года, который финишировал с 20-м результатом. Игорь Чжан показал 37-е время. А чемпионом мира стал Йохан Прайс Пейтерсен из Дании.



Куандык Шынасилов