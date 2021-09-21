Два грузовика столкнулись на юге Казахстана: трое погибших

Смертельное ДТП произошло в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Авария произошла рано утром 19 сентября.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

На 135 км трассы Шымкент-Самара водитель грузовой автомашины DAF 460, направляясь из Шымкента в сторону Туркестана, допустил столкновение с припаркованной на обочине грузовой автомашиной DAF 105. В результате ДТП трое человек, находившихся возле грузовика, от полученных травм скончались на месте происшествия, - говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Водитель автомашины DAF 460 взят под стражу. Назначены соответствующие экспертизы, - отметили в ведомстве.