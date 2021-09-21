На барахолке в Алматы горели несколько контейнеров

В Алматы на барахолке горели несколько контейнеров, передает zakon.kz.

Пожар заметили во время видеомониторинга в городе.

21 сентября в 12:14 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, Северное кольцо, 34, рынок "Казына". К моменту прибытия через 6 минут (в 12:20) происходило горение нескольких двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв. м, создалась угроза распространения на соседние контейнера с ТМЦ, - сообщили в ДЧС города.

В ходе разведки первые подразделения установили, что район "маловодный", поэтому был незамедлительно организован подвоз воды пожарными автоцистернами, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды.

Был создан оперативный штаб: два боевых участка с южной и северной сторон. Было задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Произведено оцепление дороги силами полиции. Принятыми мерами достигнута локализация за 18 минут, в 12:38 угроза перехода огня на контейнеры снята.

Пожар ликвидирован в 12:47. Жертв и пострадавших нет.