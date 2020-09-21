Цифровая ипотека: главные отличия от стандарта

Рассказываем, как сэкономить время более чем в 20 раз и исключить волокиту с бумагами при оформлении ипотеки.

Подала заявку утром. В 12 часов прошла нотариальная сделка. В два часа квартира была зарегистрирована на мне в юстиции. В тот же день, в шесть вечера, продавцу перечислили деньги, – поделилась своим опытом получения цифровой ипотеки покупательница Эльмира Жусипбекова.

Обычно в банках на получение ипотеки в среднем уходит несколько недель, а то и месяц. Цифровая ипотека же оформляется онлайн за сутки. Для этого достаточно на сайте Freedom Finance Bank вбить ИИН и номер телефона.

В чем особенность цифровой ипотеки

– Скорость: с момента подачи заявления до оформления ипотеки – 24 часа;

– Отсутствие бумаг – необходимые документы система сама собирает из государственных баз;

– Онлайн-оценка недвижимости – привлекать оценщика не нужно;

– Отсутствие комиссии за организацию займа. Оплата только госпошлины и за оценку (11 500 тенге);

– Залог регистрируется онлайн;

– Подписание документов с помощью ЭЦП. При отсутствии выпускается в процессе.

– Можно использовать единую пенсионную выплату (ЕПВ).

Я не поверил, как можно продать имущество, пройдя идентификацию онлайн. Я получил SMS, перешел по ссылке, все заполнил. Потом без моего участия открыли счет. За один день оказалось реально продать квартиру, открыть счет и получить средства, - рассказал продавец недвижимости Бауыржан Жантурин.

Своими впечатлениями поделились и другие покупатели и продавцы, выбравшие цифровую ипотеку.

Какие основные шаги сделать

1. Зайдите на bankffin.kz

2. Рассчитайте сумму кредита и размер ежемесячного платежа с помощью кредитного калькулятора. Для этого заполните три основные графы: "Стоимость жилья", "Первоначальный взнос" и "Срок займа". Выберите удобный для себя метод погашения – аннуитетный или дифференцированный (равный долями). Нажмите на "Получить одобрение".

3. Введите ИИН и номер телефона, пройдите видеоидентификацию. Получите предварительное решение.

4. Укажите адрес недвижимости (город, район, улица и т. д.) и другую информацию по объекту (год постройки, площадь, количество комнат, отделка). Проверьте адрес на карте и подтвердите.

5. Ознакомьтесь с предварительной оценкой банка. Если согласны с условиями, нажмите на соответствующую кнопку.

6. Далее заполните номер телефона и ИИН продавца. Когда продавец пройдет видеоидентификацию, к вам придет уведомление.

7. После подтверждения информации о недвижимости, оплатите комиссию за оценку и госпошлину. На этом же этапе можно воспользоваться ЕПВ (при наличии).

8. Выберите нотариуса и согласуйте с ним время заключения сделки.

9. После подписания договора купли-продажи, подпишите в личном кабинете документы (договор банковского займа, график платежей, договор залога и пр.) с помощью электронно-цифровой подписи.

Подробная информация об условиях на bankffin.kz