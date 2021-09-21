Ключи от 198 новых квартир вручили уральцам в честь Дня города

Накануне 30-летия Независимости Казахстана и ко Дню города в Уральске 198 семей получили ключи от квартир в новом доме.

Аким области Гали Искалиев, поздравляя счастливых новоселов и вручая им ключи, отметил, что государственная жилищная программа с доступными условиями дает отличную возможность приобрести квартиру семьям, у которых сейчас нет больших доходов, испытывающим временные жизненные трудности, например, с поиском работы, или по состоянию здоровья. Именно для таких категорий населения строится арендное жилье, которое дает существенную поддержку социально-уязвимым слоям населения. Ведь ежемесячный платеж по арендному жилью составляет от 6 до 12 тысяч тенге, это в разы меньше, чем выплаты за аренду частного жилья.

Программа "Нұрлы жер", разработанная по поручению Елбасы, – часть социальной поддержки государством уязвимых категорий населения. Новые квартиры получили многодетные семьи, люди с особыми потребностями здоровья, воспитанники детских домов.

Поздравляю всех, пусть жизнь в новых квартирах приносит в ваши семьи только радость и улыбки, а дом ваш будет крепким и надежным, – сказал глава региона.

У супругов Альмухановых, воспитывающих пятерых детей, до недавнего времени не было своего жилья, семья снимала маленькую квартиру. Теперь они обладатели новой 3-комнатной квартиры, где есть все условия для комфортной жизни.

Строительство 9-тиэтажного многоквартирного жилого дома по крупнопанельной схеме в городе Уральске началось в 2019 году, его стоимость свыше 2 млрд тенге. Общая площадь жилого здания – более 16 тысяч квадратных метров. В доме расположена 81 однокомнатная квартира, а также 99 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Всего в текущем году в Западно-Казахстанской области введено в эксплуатацию 302 тысячи квадратных метров жилья.