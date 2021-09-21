Вассерман объяснил, почему нужно учить детей владеть оружием

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, победивший на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, заявил о намерении продвигать вопрос легализации гражданского оружия в России, передает zakon.kz.

Телеведущий, в беседе с Daily Storm, отметил, что массовая стрельба в Пермском госуниверситете, в результате которой погибли шесть человек, не изменила его отношения к вопросу легализации оружия, пишет lenta.ru.

Наоборот, это лишь ярче показывает, что в корне этой проблемы лежат воспитание и улучшение качества медицинского контроля, а отнюдь не увеличение объема этого контроля, – сказал он.

Вассерман уточнил, что учить детей обращаться с оружием нужно со школьной скамьи. Это необходимо для того, чтобы дети с ранних лет начинали понимать, насколько оно опасно. Как подчеркнул публицист, это не должно травмировать психику школьников.

На протяжении большей части истории человечества оружием овладевали с детства. И насколько я могу судить, сумасшедших в прошлые времена было не больше, чем сейчас, – продолжил он.

Эксперт отметил, что если человек захочет кого-то убить, то найдет возможность, и, по его словам, дело не в доступности огнестрельного оружия – злоумышленник может использовать и вполне безобидный предмет. Вассерман добавил, что собирается поднимать вопрос легализация оружия в Госдуме. "При каждом удобном поводе", – уточнил телеведущий.

Самовыдвиженец Вассерман одержал победу на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, набрав 33,66% голосов. Его соперники Сергей Обухов (КПРФ) и Алена Попова ("Яблоко") получили 24,18 и 6,92% голосов соответственно.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате вооруженного нападения на вуз шесть человек погибли, 28 получили ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.