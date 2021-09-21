Важные факты о раке желудка и пищевода рассказывает врач

В Казахстане около 20% пациентов обращаются к врачам уже в запущенной 4 стадией рака желудка. На какие симптомы нужно обращать внимание и почему людям за 50, с гастритом, язвой и наследственностью нужно проходить диагностику чаще?

На эти и многие другие вопросы ответы - в интервью с Алтаем Керимкуловым, Старшим ординатором центра Многопрофильной хирургии Национального научного онкологического центра, онкохирургом высшей квалификационной категории.

- Алтай Куанышбекович, у кого чаще всего диагностируют рак желудка и рак пищевода? Какие факторы определяют предрасположенность к появлению этих видов рака? Существуют ли группы риска?

- Наиболее часто рак желудка и пищевода выявляются у пациентов в возрасте от 60 до 80 лет. У тех, кто старше 50 лет, риск развития данных заболеваний резко возрастает. Мужчины болеют почти в 2 раза чаще, чем женщины. Прежде хочу пояснить следующее: наличие одного или даже нескольких факторов риска не означает, что у человека в обязательном порядке возникнет рак желудка или пищевода. С другой стороны, немало пациентов с этим диагнозом, которые не имеют вообще никаких известных факторов риска заболевания. Предрасполагающие факторы развития рака желудка и рака пищевода различны.

Некоторые из факторов риска для рака желудка:

- пол (рак желудка чаще поражает мужчин, чем женщин);

- возраст (лица в возрастном периоде от 60 до 80 лет наиболее чаще подвержены развитию рака желудка);

- хеликобактерная инфекция (одна из основных причин развития рака желудка, в особенности его нижних отделов, ведет она к воспалительным изменениям (так называемый хронический атрофический гастрит) и появлению предраковых изменений внутренней оболочки желудка);

- питание (риск развития рака желудка увеличивается у тех, кто увлекается большим количеством копченных, соленых и маринованных продуктов);

- курение (повышает вдвое риск развития рака желудка, в частности верхних отделов желудка и пищеводно-желудочного перехода);

- повышенный вес или ожирение (увеличивает вероятность возникновения рака кардиального (верхнего) отдела желудка);

- предыдущие операции на желудке;

- перницициозная анемия;

- семейный анамнез (родственники первой линии (родители, родные братья и сестра, дети) больше подвержены возникновению рака желудка);

- некоторые полипы (доброкачественные опухоли, особенно аденоматозные) имеют большую вероятность перерождения в рак;

- вирус Эпштейн-Барра (У 5-10% пациентов с раком желудка он выявляется);

- некоторые профессии (рабочие угольной, металлургической и резиновой промышленности имеют высокий риск возникновения рака желудка);

- наследственные раковые синдромы.

Предрасполагающие факторы возникновения рака пищевода:

- возраст (вероятность развития рака пищевода у молодых людей низкая, и она увеличивается с повышением возраста, старше 55 лет);

- пол (мужчины в 3 раза чаще подвержены возникновению рака пищевода чем женщины);

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

- пищевод Барретта;

- табачные и алкогольные изделия (у любителей сигарет, сигар, алкоголя риск возникновения рака пищевода удваивается);

- ожирение;

- диета (например, считается, что продукты из переработанного мяса, горячие напитки);

- повреждение пищевода химическими растворами;

- наличие некоторых других злокачественных опухолей (пациенты со злокачественными опухолями легких, ротовой полости и глотки, имеют повышенный риск развития рака пищевода);

- вирус папилломы человека.

- Рак желудка и рак пищевода - заболевания, идущие рука об руку?

- Нет, это не так. На самом деле это два разных заболевания с различной частотой встречаемости, различными подходами лечения, выживаемостью и прогнозом. Заболеваемость раком желудка намного выше. Выживаемость пациентов с раком пищевода выше в сравнении с раком желудка. Результаты лечения также лучше при раке пищевода. Что касается подходов лечения, лучевая терапия при раке пищевода является одним из основных методов лечения, а вот при раке желудка она применяется редко.

- Влияет ли рацион питания на риск развития рака желудка? Какая еда может повысить риск?

- Несомненно, виды продуктов, их методы готовки и обработки, их состав не только влияют, но и повышают риск развития рака желудка. В особенности, если эти факторы сочетаются с другими факторами риска, которые мы с вами уже обсудили. Частое и длительное употребление в пищу продуктов из переработанного мяса, копченостей, солений, продуктов, богатыми нитратами и нитритами повышают шансы приобрести этот недуг.

- А есть ли какая-то пища, которая помогает снизить риски?

- Большое количество фруктов и овощей (не менее 2,5 чашек ежедневно). Особенно полезны апельсины, лимон и грейпфрут. Хлебобулочные и макаронные изделия из цельных злаков, мясо рыбы, домашней птицы и бобовых тоже способствуют снижению риска развития рака желудка.

- Говорят, что вегетарианство и сыроедение помогают снизить риски рака желудка. Это правда?

- Достоверных данных в пользу вегетарианства и сыроедения нет. Вегетарианство не запрещает употребление маринованных продуктов и солений. А эти продукты, как было отмечено выше, повышают шанс приобрести рак желудка.

- Сейчас очень многие практикуют лечебное голодание. Интернет пестрит утверждениями, что оно помогает защитить от многих болезней, в том числе и онкологических. Есть в этом хоть доля истины?

- Несомненно, кратковременное голодание оказывает положительный эффект на наш организм. Но голодание необходимо сочетать с правильным питанием.

- Продукты с ГМО повышают вероятность развития этих видов рака?

- У продуктов с ГМО есть свои плюсы и минусы. Плюсы - это устойчивость к вредителям, к неблагоприятной погоде и дешевизна. К минусам можно отнести способность вызывать аллергические реакции и резистентность к антибиотикам. Что касается вероятности развития рака при употреблении продуктов с ГМО, различные онкологические ассоциации, такие как Американская ассоциация онкологов, утверждают об отсутствии каких-нибудь доказательств их способности вызвать онкологическое заболевание. Однако, они также утверждают, что отсутствие доказанности вызвать рак не означает, что эти продукты безопасны. Нужны дальнейшие клинические исследования.

- На какой стадии чаще всего обнаруживают эти виды рака? Какими симптомами проявляются? В каких случаях обращаться к врачу?

- Увы, в нашей стране рак желудка и рак пищевода зачастую диагностируются на II и III стадиях. По статистическим данным в Республике Казахстан только 6% рака желудка и пищевода выявляются в I стадии. В таких странах, как Южная Корея и Япония, эти заболевания чаще всего выявляются на ранней стадии. Это связано с тем, что в этих странах существуют национальные программы скрининга указанных заболеваний.

Скрининг на рак желудка и пищевода проводился и в Республике Казахстан, но к сожалению, в 2018 году он был отменен. Как онколог понимающий важность ранней диагностики, я бы поддержал проведение данного вида скрининга и у нас в стране.

Клинические проявления рака желудка и рака пищевода могут быть различные. Так, первым симптомом рака пищевода может быть затрудненное прохождение пищи, в то время как при раке желудка первоначально могут быть боли в области желудка, отвращение к пище, тошнота, рвота, плохой аппетит. Общим симптомом для обоих форм рака может быть потеря веса. При появлении всех вышеуказанных проявлений необходимо обратится к врачу как можно скорее.

- Рак желудка можно спутать с язвенной болезнью, с обострением гастрита. Есть ли какие-то специфические симптомы, которые должны насторожить?

- Язвенная болезнь желудка и гастриты преимущественно встречаются в молодом возрасте и имеют свою характерную клиническую картину. При язвенной болезни и гастритах имеется периодичность и сезонность болей. Боли обычно возникают натощак и в ночное время, чаще всего боли исчезают после приема пищи. При раке желудка боли носят постоянный характер и не зависят от времени суток. Прием пищи может усилить боли в животе. Если вы в возрасте старше 60 лет и у вас появились боли в области желудка, маловероятно, что это язвенная болезнь или гастрит. В таком случае необходимо незамедлительно обратится за медицинской помощью.

- Можно ли утверждать, что наличие язвы или гастрита обязательно закончится раком желудка?

- Основной причиной язвенной болезни желудка и гастритов является Helicobacter pylori. Как указывалось прежде, Helicobacter pylori может вызвать рак желудка. Подозревать рак желудка при язвенной болезни и гастритах нужно в тех случаях, если проведенное лечение не оказалось эффективным, при сохранении язвы и гастрита. В этих случаях требуется провести дополнительные методы диагностики.

- Какие методы диагностики чаще всего помогают выявить рак желудка и пищевода?

- Основной метод - эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с обязательной биопсией подозрительных участков. Рак желудка и пищевода выставляется после морфологического подтверждения наличия опухолевых клеток в биоптате желудка и пищевода. К другим методам диагностики относятся эндоскопическое УЗИ, компьютерная томография грудной клетки и живота, позитронно-эмиссионная томография. Данные методы позволяют установить стадию и распространенность заболевания.

- Применяется ли капсульная эндоскопия в диагностике? Или она уже не актуальна?

- Капсульная эндоскопия в диагностике рака желудка и пищевода применяется очень редко, когда другие виды эндоскопической диагностики невозможно провести или противопоказаны. Одним из больших недостатков капсульной эндоскопии – это невозможность произвести биопсию тканей.

- Как лечат рак желудка и пищевода в Казахстане?

Применяем хирургическое лечение, лучевую терапию, химиотерапию и таргетную терапию. Выбор метода лечения зависит от стадии заболевания. На ранних стадиях используются радикальные хирургические вмешательства. В более продвинутых стадиях (II-III стадия) проводим комплексную терапию, сочетающую химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство.

При раке желудка делают предоперационную химиотерапию с последующим радикальным оперативным вмешательством. В случае рака пищевода предоперационно применяют химиолучевую терапию с последующим радикальным хирургическим лечением. В запущенных случаях, при неоперабельных опухолях проводится химиотерапия в сочетании с таргетной.

- Я как-нибудь могу исключить себя из группы риска заболеть раком желудка и раком пищевода? Что для этого необходимо делать?

- Прежде всего хочу сказать, что факторы риска можно условно разделить на две группы: факторы риска, которые можно исключить и факторы риска, которые исключить невозможно. Как мы исключим наследственность, семейный анамнез, пол и возраст... А вот правильно питаться, не курить, не злоупотреблять алкоголем мы в силах.

Каков алгоритм действий. Во-первых, нужно выяснить, какие факторы присутствуют. При необходимости пройти обследование, в том числе и эндоскопию. Во-вторых, делаем все, чтобы исключить эти факторы. Например, бросаем курить, начинаем правильно питаться, лечим хеликобактерную инфекцию и прочее. После 50-ти лет регулярно проходим обследования, даже если клинические проявления отсутствуют. Ранее начало обследования позволит выявить онкологическое заболевание на ранней стадии.

- Всегда ли удаляют желудок полностью? Как жить без желудка/без пищевода?

- Одним из методов лечения рака желудка и пищевода является хирургическое вмешательство. При раке желудка производится тотальное удаление желудка или удаление 2/3 желудка. При раке пищевода как правило удаляется 2/3 органа. Зависит это от стадии заболевания, локализации опухоли, распространенности процесса и морфологического типа опухоли. После удаления желудка и пищевода проводится реконструкция и восстановление непрерывности желудочно-кишечного тракта. При операциях на пищеводе формируется трубка из желудка, при операциях на желудке реконструкция проводится с применением тонкой кишки. После операции пациенты обычно соблюдают диету и принимают пищу часто и дробно.

- В январе 2020 года не стало петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко. Борясь с раком, он вдохновил сотни тысяч людей не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях. Почему хирурги-онкологи, которые, вроде бы, сами знают о профилактике и всех нюансах, становятся жертвой этой болезни? Как вы думаете?

- Все мы люди… Также, как и у всех, у хирургов и онкологов есть факторы риска. Да, несомненно, мы больше осведомлены и имеем полную информацию о заболевании. Но если есть факторы риска, которые нельзя изменить, то уже ничего не попишешь. Остается профилактика, регулярные обследования с целью ранней выявляемости.

Беседовала Александра Девяшина