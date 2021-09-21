Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 22 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 сентября, передает zakon.kz.

На большей части страны под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, в горных районах юга и юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки (дождь, снег). Лишь в центре, на востоке, северо-западе и на юго-западе страны ожидается погода без осадков. На севере, западе, юго-западе и в горных районах юга и юго-востока республики ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере, северо-западе – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, северо-западе Костанайской, ночью и утром на севере и востоке Акмолинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской областей ожидается туман, днем на севере Акмолинской области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской, днем Туркестанской областей ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Кызылординской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-востоке Мангистауской области – с пыльной бурей.

Днем в Западно-Казахстанской, на юге и в центре Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-западе Костанайской, юго-западе Северо-Казахстанской сохраняются, в горных и предгорных районах на поверхности почвы Жамбылской области ожидаются заморозки 2-4 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, Карагандинской, на востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.